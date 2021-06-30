تراند الفن: تعرف على أحداث مسلسل “رشاش” المثير للجدل والكشف عن دور الضابط “فهد”!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت منصة “شاهد في آي بي” أنها ستعرض اعتباراً من 9 يوليو المقبل، العمل الدرامي الضخم “رشاش” الذي أنتجته “إم بي سي ستديو”.

وتدور المحاكاة الدرامية للقصة المستوحاة من أحداث وقعت في ثمانينات القرن الماضي، عن رجل العصابات “رشاش”، من خلال خطيْن متوازيين مليئيْن بالأحداث ومشاهد الأكشن.

ويتبع العمل في أحد جوانبه المراحل الإجرامية المُفترَضة في حياة “رشاش”، بدءاً من دخوله عالم الجريمة وانتهاءً بالإيقاع به، وفي خضم ذلك، ستُسلط الحكاية بخطوطها الدرامية الضوء على الضابط الشاب”فهد” الذي كرّس جهوده للقبض على “رشاش” وتفكيك عصابته، إلى جانب العمليات المُعقدة لأجهزة الأمن وتضافُر جهودها من أجل تتبع رشاش وأفراد عصابته واستباق تحركاتهم والتصدي لهم وتقديمهم إلى المحاكمة، وفق بيان “إم بي سي”.

وضم المسلسل أكثر من 24 ممثلاً بديلاً محترفاً لتنفيذ المَشاهد الخطرة التي صممها وأشرف عليها كالويان فودينيشاروف، أحد مؤسسي فريق “ألفا ستنت” البلغاري الشهير، الذي شملت مسيرته المهنية إنتاجات في هوليوود على غرار “وولد وار زد” و”المهمة المستحيلة” وغيرهما.

ودارت قصة المسلسل حول دور “رشاش” الذي توفي والده في طفولته، وعانى وضعاً مادياً صعباً، وتولت والدته تربيته وبذلت ما في وسعها لتصنع منه رجلاً، وعندما كبر زاد في داخله الصراع الذي عاش معه، فبدأ يشعر أنه أكبر من المكان الذي وجد نفسه فيه، لناحية كونه غير قادر على إبراز كامل طاقاته.

وسلك “رشاش” طريق الشر لإبراز نفسه، حيث قدم المسلسل “رشاش” على أنه صاحب فلسفة خاصة استمدها من طفولته الصعبة المفترضة، ففي عز لحظات انكساره وضعفه نراه ينهض ليواجه من يقف في طريقه، متخذا مبدأ وهو أن الدنيا أشبه بغابة كبيرة، وإن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب.