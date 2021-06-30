تراند الفن: كما جرت العادة سنوياً.. «شؤون الحرمين» :رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة بمقدار 3 أمتار

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت تواصل 7 زيارة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين رفع الجزء السفلى من كسوة الكعبة المشرفة.

وأوضحت الرئاسة العامة أنه مما جرت عليه العادة من كل عام يرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة بمقدار 3 أمتار من سطح المطاف.

وتابعت أنه يغطي الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني، بعرض مترين من الجهات الأربعة للكعبة.

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