فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو متداول العثور على حوش يضم عدد كبير من السيارات المسروقة في محافظة الداير بني مالك. وأظهر الفيديو السيارات المصفوفة جنباً إلى جنب داخل الحوش من بينها سيارات مخزن بداخلها أغراض. كما وثق مقطع فيديو آخر عملية نقل تلك السيارات المحملة على سطحات في طريق جبل حبس التابع للمحافظة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: العثور على حوش سيارات مسروقة بجبل بالداير .. شاهد: كيف ينقلون مسروقاتهم في وضح النهار! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.