تراند الفن: كشف نوع من اللحوم يتسبب في الإصابة بسرطان القولون

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف الطبيب الروسي الشهير، ألكسندر مياسنيكوف، عن نوع من اللحوم، يسبب مشكلات صحية خطيرة جدًا، من بينها الإصابة بسرطان القولون.

وقال الطبيب الروسي في حديث تلفزيوني: “البعض لا يمكنهم تصور وجبة طعامهم من دون لحوم، في حين استبدلها الآخرون بأطباق شهية من الخضروات، عشاق اللحوم المشوية والمقلية عليهم عدم الإفراط في تناولها، لأن اللحوم الحمراء تسبب مشكلات صحية ومنها الخطيرة جدًا”.

وتابع: “ينسب سرطان القولون تقليديا إلى اللحوم، وأصبح معروفا اليوم أن اللحوم ليست السبب الرئيسي في الإصابة بتصلب الشرايين، ولكنها تبقى عامل خطر للإصابة بسرطان الأمعاء”، حسب موقع فيستي رو.

وواصل: “هذا لا يعني يجب التخلي عن تناول أطباق اللحوم الشهية، حيث يمكن تناولها بكميات محدودة، 2-3 مرات في الأسبوع، و لكن الشيء الوحيد الذي يجب التخلي عن تناوله فعلا هو اللحوم ومنتجاتها، التي خضعت لمعالجة قاسية، “لأن جميع أنواع النقانق والسجق هي مواد مسرطنة”.

واختتم مياسنيكوف: “النقانق المصنوعة من النباتات، طعمها يثير الاشمئزاز، وأعتقد ليس فيها أي فائدة فما الدافع لتناولها، يجب على النباتيون عدم تناولها أيضا”.