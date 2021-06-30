تراند الفن: أسترازينيكا أم فايزر؟ .. إحصاءات تعكس التوقعات وتكشف اللقاح صاحب “المناعة الأقوى”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد – وكالات : أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة من هيئة الصحة العامة السويدية، أن لقاح “أسترازينيكا” أعطى مناعة أفضل ضد فيروس كورونا، بفارق واضح من لقاح “فايزر- بايونتيك”، وهي نتيجة جاءت عكس التوقعات.

مناعة أقوى

وواجه لقاح “أسترازينيكا” الكثير من الهجوم خلال الأشهر الماضية، نظرا للاشتباه في تسببه بأعراض جانبية خطيرة وجلطات وأحيانا حالات وفاة، مما جعل بعض الدول تعلق استخدامه أو تستبعده تماما، لكن يبدو أن المناعة التي يعطيها أسترازينيكا أقوى من لقاحي فايزر ومودرنا أيضا.

الأقل على الإطلاق

وحسب إحصاءات هيئة الصحة السويدية، فإن هناك نسبة ضئيلة من الذين أخذوا اللقاح أصيبوا بفيروس كورونا بعد أخذه، وهم يشكلون 0,4 بالمئة من إجمالي المصابين بفيروس كورونا.

وأصدرت هيئة الصحة بيانا تفصيليا باللقاحات التي أخذها هؤلاء الذين ثبتت إصابتهم بعد تلقيهم للقاح، وتمت مقارنة هذه الأرقام بعدد الذين أخذوا كل لقاح لمعرفة نسبة الإصابات من كل تطعيم، ليظهر أن أسترازينيكا هو الأقل بينهم على الإطلاق.

الإحصائيات شملت فقط التطعيمات الثلاثة التي استخدمت في السويد، وهي فايزر وأسترازينيكا ومودرنا. وظهرت النتائج أن أقوى حماية كانت للذين أخذوا لقاح أسترازينيكا.