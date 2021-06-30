فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد – وكالات : أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة من هيئة الصحة العامة السويدية، أن لقاح “أسترازينيكا” أعطى مناعة أفضل ضد فيروس كورونا، بفارق واضح من لقاح “فايزر- بايونتيك”، وهي نتيجة جاءت عكس التوقعات.
مناعة أقوى
وواجه لقاح “أسترازينيكا” الكثير من الهجوم خلال الأشهر الماضية، نظرا للاشتباه في تسببه بأعراض جانبية خطيرة وجلطات وأحيانا حالات وفاة، مما جعل بعض الدول تعلق استخدامه أو تستبعده تماما، لكن يبدو أن المناعة التي يعطيها أسترازينيكا أقوى من لقاحي فايزر ومودرنا أيضا.
الأقل على الإطلاق
وحسب إحصاءات هيئة الصحة السويدية، فإن هناك نسبة ضئيلة من الذين أخذوا اللقاح أصيبوا بفيروس كورونا بعد أخذه، وهم يشكلون 0,4 بالمئة من إجمالي المصابين بفيروس كورونا.
وأصدرت هيئة الصحة بيانا تفصيليا باللقاحات التي أخذها هؤلاء الذين ثبتت إصابتهم بعد تلقيهم للقاح، وتمت مقارنة هذه الأرقام بعدد الذين أخذوا كل لقاح لمعرفة نسبة الإصابات من كل تطعيم، ليظهر أن أسترازينيكا هو الأقل بينهم على الإطلاق.
الإحصائيات شملت فقط التطعيمات الثلاثة التي استخدمت في السويد، وهي فايزر وأسترازينيكا ومودرنا. وظهرت النتائج أن أقوى حماية كانت للذين أخذوا لقاح أسترازينيكا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أسترازينيكا أم فايزر؟ .. إحصاءات تعكس التوقعات وتكشف اللقاح صاحب “المناعة الأقوى” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.