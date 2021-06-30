تراند الفن: إعلان يطلب أطباء من نيجيريا للعمل في المملكة .. وكاتب سعودي: ما مصير 6 آلاف طبيب سعودي عاطل؟

صحيفة المرصد : نشر الكاتب الصحفي حماد السهلي صورة لإعلان وظيفي لأحد وكلاء التوظيف متداول في نيجيريا عن طلب وظائف أطباء في وزارة الصحة السعودية، مطالبًا وزارة الصحة بتأكيد هذا الخبر أو نفيه.

وقال “حماد” عبر حسابه على “تويتر”: “السادة وزارة الصحة هذا إعلان لأحد وكلاء التوظيف في نيجيريا عن طلب وظائف أطباء في وزارة الصحة السعودية برواتب ومميزات مجزية”.

وأضاف: “نأمل تاكيد الخبر أو نفيه وإذا كان صحيح ما هو مصير أكثر من 6 آلاف طبيب سعودي عاطل”.