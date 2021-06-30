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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : نشر الكاتب الصحفي حماد السهلي صورة لإعلان وظيفي لأحد وكلاء التوظيف متداول في نيجيريا عن طلب وظائف أطباء في وزارة الصحة السعودية، مطالبًا وزارة الصحة بتأكيد هذا الخبر أو نفيه.
وقال “حماد” عبر حسابه على “تويتر”: “السادة وزارة الصحة هذا إعلان لأحد وكلاء التوظيف في نيجيريا عن طلب وظائف أطباء في وزارة الصحة السعودية برواتب ومميزات مجزية”.
وأضاف: “نأمل تاكيد الخبر أو نفيه وإذا كان صحيح ما هو مصير أكثر من 6 آلاف طبيب سعودي عاطل”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إعلان يطلب أطباء من نيجيريا للعمل في المملكة .. وكاتب سعودي: ما مصير 6 آلاف طبيب سعودي عاطل؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.