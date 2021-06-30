تراند الفن: «الصحة»: نوصي بأخذ اللقاح للفئة العمرية من 12 لـ 18 سنة.. لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 مساءً - شددت وزارة الصحة، على أهمية إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأطفال للوقاية من مضاعفات الفيروس.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” : “التحورات التي تطرأ حاليًا، قد تُصيب الأطفال؛ وتتسبب في معاناتهم، لذلك اللقاح ضرورة للحفاظ عليهم بإذن الله”.

وأضافت وزارة الصحة “نوصي بأخذ اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة لحماية الأطفال من مضاعفات الفيروس”.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (487592) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (467633) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (15) حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7819) حالة “يرحمهم الله جميعًا”.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.