شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

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عروض العثيم الأسبوعية في السعودية، العثيم يقدم لمواطني المملكة العربية السعودية أفضل العروض الحصرية على المنتجات المختلفة والتي منها البامية والبطاطس والطماطم المحمي ومكرونة هالي وليمون فيتنامي والتمر الصقعي والجزر المستورد وحليب المراعي وغير ذلك من منتجات متجر العثيم، وإذا كنت ترغب في التعرف أكثر عن العروض التي توجد في متجر العثيم فعليكم بقراءة هذا المقال. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم في السعودية: تخفيضات العثيم وصل سعر جبن شيدر 250 جم مستوردة إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم عرجبن ريكفورد مستورد 250 جم وصل سعره إلى 36.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 44.99 ريال سعودي.

خصومات العثيم زيتون دولسي جامبو وصل سعره إلى 14.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 24.95 ريال سعودي.

افانتي شيدر أنواع 250 جم وصل سعره إلى 21.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 26.25 ريال سعودي.

حلواني لانشون بقري أنواع وصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 26.50 ريال سعودي.

اللحيمي لانشون بقري فلفل 250 جم وصل سعره إلى 15.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 23.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم السعودية على بط طازج وزن وصل سعره إلى 37.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 39.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم مكعبات كندوز خضار وزن وصل سعره إلى 104.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 139.95 ريال سعودي.

انتركوت كندوز وزن وصل سعره إلى 134.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 139.95 ريال سعودي.

سن كندوز بلدي صافي وزن وصل سعره إلى 109.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 124.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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