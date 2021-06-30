شوف عروض جرير اليوم على الشاشات والجوال تصل ل 60 % تسوق الآن العرض لفترة محدودة

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عروض جرير في السعودية يمكنكم الذهاب إلى مكتبة جرير من أجل شراء أفضل أنواع الهواتف وشراء أكسسواراتها أيضاً وبأفضل الأسعار، وأينما كنت متواجد داخل المملكة العربية السعودية فتأكد أنك بإمكانك الاستفادة من هذه العروض لأن للمتجر سلسلة فروع ممتدة في مدن المملكة كالرياض والدمام والقطيف والخبر، وفي السطور القادمة سنذكر لكم أبرز العروض المقدمة من مكتبة جرير. عروض مكتبة جرير خصومات مكتبة جرير في السعودية 2021م: هاتف ابل أيفون 12 بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون البنفسجي وصل سعره إلى 4399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4549 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 10، 5 جي بسعة حجم “128 جيجا بايت” إلى 799 ريال سعودي.

هاتف شاومي مي 11 لايت بسعة حجم “128 جيجا بايت” وصل سعره إلى 1199 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف شاومي مي ريدمي نوت 10 برو بسعة حجم “128 جيجا بايت” إلى 1099 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة حجم “512 جيجا بايت” إلى 3689 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض 5499 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم تنزيلات جرير السعودية بلغ سعر هاتف ابل أيفون 11 برو ماكس بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون الأخضر إلى 4179 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5919 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بسعة حجم “256 جيجا بايت” وصل سعره إلى 2367 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 3829 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 20 بلس بسعة حجم “128 جيجا بايت” إلى 3535 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4159 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف ابل أيفون 12 برو بسعة حجم “512 جيجا بايت” إلى 5999 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم على الشاشات والجوال تصل ل 60 % تسوق الآن العرض لفترة محدودة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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