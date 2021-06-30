شوف عروض بنده وخصومات حتى 50% لمدة أسبوع كامل

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هايبر بنده يقدم أحدث عروض بنده الجديدة على السلع التموينية و ريالالمل ريالابس والمنظفات. وتتنوع السلع المتضمنة في بروشور العروض ما بين السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز وغيرها. علاوة على ذلك توجد عروض على أنواع مختلفة من الدجاج المجمد واللحوم. بالإضافة إلى العروض الطازجة على بعض أنواع الأسماك والخضراوات. وقد تربعت بنده على عرش الهايبر ماركت في المملكة العربية السعودية لما تقدمه من عروض متميزة وخدمة عملاء رائعة لجميع المتسوقين. فمما لا شك فيه أن كل ما يحتاج إليه أي شخص قد يجده في تلك الأسواق نظراً لعدد المنتجات الكبير المعروض. عروض بنده الأسبوعية وفر مبلغ 15 ريال عند شراء برجر دجاج جامبو الكبير المبرد وزن كيلو جرام بسعر 22.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

اشتري 24 قطعة برجر لحم البقر بالبصل الكبير وزن 1200 جرام مقابل 27.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

احصل على 4 حبات عرانيس ذرة الكبير، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال ووفر 3 ريالات.

فيليه دجاج الشهي الكبير وزن كيلو جرام بسعر 46.95 ريال بدلاً من 58.95 ريال. ووفر مبلغ 12 ريال. قطع الدجاج الكبير وزن كيلو جرام سعر الحبة 26.5 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

كيس بازلاء خضراء إنتاج شركة الكبير وزن 900 جرام بسعر 9.5 ريال بدلاً من 11.95 ريال. تخفيضات بنده على المنظفات والمنسوجات استمتع بأقوى الخصومات على المنظفات ومنتجات العناية الشخصية بخصومات حتى نصف السعر. حيث يمكنك شراء صابون زيت نقى ومتلألئ بيرز وزن القطعة 125 جرام. مقابل 10 ريالات للحبتين بدلاً من 13.5 ريال. وتوفير قدره 3.5 ريال سعودي.

استمتعي بإطلاله أنيقة ورائحة منعشة مع صابون كامي. وزن الحبة 175 جرام سعر الثلاث حبات 10 ريال فقط بدلاً من 15.75 ريال. مبلغ التوفير 5.75 ريال.

تقدم بنده عرض على بخاخ مزيل للعرق ليدي سبيد رول أون 50 مل أو ستيك 45/50 مل بخصم 50%.



اشتري منشفة للحمام لتجفيف الجسم مقاس 70 × 140 سم بسعر 29.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

احصلي على طقمي بيجاما أولادي مقابل 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال. واستفيدي بخصم قدره 10 ريالات.

شورت سباحة أولادي للبحر وحمامات السباحة بسعر 16.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

بلوزة نسائي مقابل 10.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال سعودي ليكون مبلغ التوفير 6 ريالات. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده وخصومات حتى 50% لمدة أسبوع كامل - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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