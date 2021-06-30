تراند الفن: لقطات مذهلة من كاميرا مثبتة على طائرة دون طيار لقطيع من الأغنام

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏43 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: التقط مصور باستخدام كاميرا مثبتة على طائرة دون طيار، لقطات مذهلة لحركة قطيع من الأغنام في وادي السلام شمال إسرائيل. وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن المصور استغرق ٧ أشهر في تصويره لحركة قطيع الأغنام. وأضافت أن المصور البالغ من العمر ٤٢ عاما، تتبع بكاميرته المثبتة على طائرة دون طيار حركة القطيع خلال رعيه بين فصلي الشتاء والصيف. ولفتت الصحيفة إلى أن القطيع الذي يتراوح عدده بين ١٠٠٠ و١٧٥٠ رأسا من الأغنام ظهر وكأنه ينتقل من حقل لآخر في حركة منتظمة بفضل تقنية الفاصل الزمني المثبتة بالطائرة دون طيار.

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