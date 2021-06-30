تراند الفن: توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة بعدة مناطق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 11:10 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، طقساً شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وعلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والقصيم، والحدود الشمالية.

كما توقع المركز، فرصة تشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مرتفعات عسير، وقد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في الدمام، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.