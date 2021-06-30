تراند الفن: ضبط مواطن ومقيم ارتكبا 8 جرائم لسرقة المحال التجارية والمنازل بمكة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏31 دقيقة مضت تواصل 14 زيارة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن ومقيم ارتكبا (8) جرائم تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات المختصة بالمنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (8) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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