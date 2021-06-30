تراند الفن: «التعليم» تحدد موعد الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏39 دقيقة مضت تواصل 13 زيارة

أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أنه سيتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات يوم الخميس القادم 28/ 11/ 1442هـ.

وقالت ابتسام الشهري، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: إنه بناءً على ما تم من تمديد لفترة التقديم على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، وذلك تحقيقًا لرغبة الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم، فقد تقرر الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ.

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