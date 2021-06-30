فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 11:10 مساءً - صحيفة المرصد : احتفلت الفاشينيستا بدور البراهيم، بتوثيق حساب شقيقها المدون سعد البراهيم،على موقع سناب شات. وظهرت بدور البراهيم في مقطع فيديو نشرته عبر حسابه الخاص، وهي ترقص مع شقيقها سعد، بمناسبة توثيق تطبيق سناب لحسابه. ووثق مقطع الفيديو، احتفال بدور البراهيم مع شقيقها، بالرقص على أنغام الأغاني مع وجود العديد من باقات الورد، ورسائل تهنئة من المتابعين. وحملت لوحة كبيرة خلف سعد البراهيم تهنئة: “مبروك التوثيق، سعد البراهيم، أحبكم متابعيني”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بدور البراهيم ترقص مع شقيقها بمناسبة “التوثيق” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.