تراند الفن: هل يلحق الدجاج بأسعار الألبان؟.. مستثمرون يجيبون

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : قال مستثمرون في قطاع الدواجن أن زيادة أسعار أعلاف الدواجن تعد تهديداً لمشاريعهم، حيث تزامنت هذه الزيادة مع قلة وانخفاض الطلب مع زيادة في العرض من قبل مربي الدواجن، وهو ما جعل مربي الدواجن في حيرة من أمرهم.

مشاريع الدواجن مهددة بالخسارة

من جانبه أوضح المستثمر في الدواجن وعضو جمعية منتجي البياض فهد الحمودي بحسب «الوطن»، إن مشاريع الدواجن مهددة بالخسارة بعد زيادة أسعار أعلاف الدواجن بواقع ثلاث زيادات في الأشهر الأربع الماضية وكل زيادة 100ريال تقريبا.

وأضاف أن إجمالي متوسط سعر الطن بعد الزيادة (1671 ) ريال، علما بأن سعر الطن كان في (2019) نحو (985) ريالا، أي أن الزيادات المتتالية بلغت (400 ) ريال، أي ما نسبته %50، هذا بعد خصم الدعم المقدم من الدولة والذي يعادل (300) ريال، علما بأن الإعانة في السابق كانت تصرف للمصانع بواقع 600 ريال على الطن، وبعد تحويلها للمنتج انخفضت %50 أي ما نسبته (17.59 ) من إجمالي سعر طن العلف.

تحديات القطاع

وأوضح الحمودي أن أكثر التحديات التي تواجه مشاريع البياض بالمملكة وجود فائض بالإنتاج المحلي يصل إلى%20 مع استمرار دخول المستورد بأسعار لا يمكن منافستها، حيث إن مزارعهم تتغذى بأعلاف غير نباتية رديئة ورخيصة وتسمى بالعليقة الحيوانية، بينما أعلافنا المحلية نباتية %100 (ذرة وصويا)، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف العمالة لديهم والتشغيل، حيث يصل الكرتون لمستودعات المستورد بقيمة 110 ريالات، بينما تكلفت المنتج المحلي 150 ريالاً.

والتحدي الآخر عدم القدرة على تصدير الفائض نظرا لرسوم التصدير المفروضة على كل كرتون للبيض «15 ريالا عند التصدير».

ارتفاع الأسعار

فيما قال المستثمر في الدواجن أحمد عايد، أن أسعار أعلاف الدجاج البياض ارتفع من 77 إلى 96 ريالا، والصيصان من 91 إلى 110 والشعير ارتفع من 50 إلى 63 ريالا، وهذه الارتفاعات ليست الأولى ولكنها الأعلى، وتزامنت هذه الزيادة مع قلة وانخفاض الطلب مع زيادة في العرض من قبل مربي الدواجن، مشيرا إلى أن المستثمر يضطر لخفض الأسعار لبيع ما لديه من كميات حتى ولو بسعر أقل من تكلفة الإنتاج، ما يضعه في خانة الخسارة، وهو ما دفع ببعض المنتجين والمربين للخروج من السوق بسبب الخسائر التي لحقت بهم.