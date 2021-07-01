تراند الفن: اليوم.. «الشؤون البلدية» تبدأ تطبيق «كود البناء» والتأمين الإلزامي على المباني السكنية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 12:09 صباحاً - تبدأ اليوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو 2021، وزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيق كود البناء السعوديعلى جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.

ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة، من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

وكان حسن الحازمي المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أوضح أن تكلفة تأمين المباني السكنية المحددة ستكون 1.5 في المائة من تكلفة إنشاء المبنى، ولن يكون هناك تلاعب، سواء من ناحية شركات التأمين أو المهندسين أو المقاولين وشركات الوساطة.

وأضاف أن عدد المكاتب المرخص بتقديم خدمات النماذج الإنشائية الجديدة تصل إلى نحو 800 مكتب هندسي، لافتا إلى أن العمل جار أيضا على زيادة عدد المكاتب الهندسية والمقاولين المعتمدين بهدف تفعيل تطبيق كود البناء السكني في جميع مناطق المملكة.

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمات الرخص الإنشائية الموحدة عبر منصة ” بلدي”، والتي يتم من خلالها تحقيق جميع متطلبات كود البناء السعودي ومن ضمنها تعاقد المستفيد مع مكتب هندسي مصمم ومشرف ومقاول بناء معتمد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتأمين الإلزامي للمباني وفق وثيقة التأمين المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث يقوم المكتب الهندسي بإعداد التصاميم والرسومات وفق الكود السعودي للمباني السكنية.

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