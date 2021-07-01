نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 2021 OnTime Sports على النايل سات بعد التوقف في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت إدارة قناة أون تايم سبورت بتغيير التردد الخاص بالقناة الأمر الذي أدى إلى توقف بث القناة بشكل مفاجئ على النايل سات، لذا يبحث العديد من المشاهدين على التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي النايل سات نظراً لما حققته مجموعة قنوات أون تايم سبورت من شهرة واسعة في العالم الكروي في منطقة الشرق الأوسط من خلال بث العديد من البطولات الرياضية الحصرية للعديد من الرياضيات واهمها الساحرة المستديرة بصورة نقية وصوت واضح وهذا من خلال قناة تايم سبورت الرياضية 1،2،3.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021 على النايل سات

تنقل قناة أون تايم سبورت يطولة الدوري المصري الممتاز و بطولة كأس مصر حصرياً، بالإضافة لامتلاكها حقوق البث لكل من بطولات دوري كرة اليد، كأس السوبر، كرة السلة وتمتلك القناة أيضاً استديو تحليلي لتحليل المباراة عقب انتهاء الأشواط والمباريات من خلال نخبة من اشهر محللي الساحرة المستديرة، ودائماً ما تعمل إدارة مجموعة قنوات أون تايم سبورت تحديث تردد القناة الخاص بها من اجل العمل على تحسين الجودة وظهور الصورة بنقاء عالي من خلال ضبط التردد التالي على القمر الصناعي النايل سات :-

التردد هو : 11861.

معامل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معدل تصحيح الخطأ : 6/5.

كيفية استقبال التردد الخاص بقناة اون تايم سبورت على جهاز الريسفير

هناك بعض الخطوات من اجل استقبال التردد الجديد لقناة اون تايم سبورت ويجب عليكم اتباع تلك الخطوات من أجل استقبال القناة على جميع الاجهزة المختلفة الخاصة بكم، ويمكنك بكل سهولة على جميع أنواع الأجهزة وتتمثل تلك الخطوات في التالي :-

فتح قائمة الإعدادات من خلال الريموت كنترول.

قم باختيار قائمة الترددات.

إضافة التردد الجديد من خلال الزر الأحمر في الريموت.

قم بكتابة البيانات السابقة والخاصة بتردد قناة اون تايم سبورت.

النقر على زر البحث.

سوف يتم إضافة تردد القناة من ضمن قائمة القنوات في جهاز الاستقبال.

على ان نقوم بالمتابعة اللحظية للترددات الصحيحة لقنوات اون تايم سبورتس الرياضية حتى ان تقوم بتغير الترددات وسوف نقوم بتحديث تلك المقال من اجل استقبال القناة في جميع البلدان العربية.