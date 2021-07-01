تراند الفن: فلوس بالكوم .. ننشر قائمة ممتلكات وشركات حسن راتب المتحفظ عليها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أمرت محكمة الاستئناف التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك.

وجاء قرار المحكمة بمنع حسن راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

وممتلكات حسن راتب، هي: شركة سما سيناء للاستثمار- ومصنع سيناء للأسمنت الأبيض، وجامعة سيناء التي شارك في تأسيسها”، كما ترأس مؤسسة سما للتنمية الاجتماعية، ومؤسس سيناء للتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأسمنت الإسبانية المصرية “سبيجيكو”، منذ 2019- وشريكًا ورئيسًا لمجلس إدارة شركة الغامدي في السعودية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس حسن راتب 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الآثار وتهريبها للخارج.

وصل دفاع رجل الأعمال حسن راتب المتهم بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين وعصابته، للتنقيب عن الآثار، إلى نيابة جنوب القاهرة للدفاع عن موكله، وأكد أنه يتطلع على المحضر والاتهامات التي يواجهها رجل الأعمال.

ناقشت جهات التحقيق، رجل الاعمال حسن راتب عقب القبض عليه بتهمة التورط مع النائب السابق علاء حسانين و شقيقه وآخرين للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، وتهريبها للخارج.

كشفت جهات التحقيق وجود خلافات مادية بين حسن راتب وعلاء حسانين قبل القبض عليهم، حيث تبين في التحقيقات مقاضاة علاء حسانين لحسن راتب بشيكات بنكية، ووجود خلافات مادية بينهما جراء تمويل رجل الأعمال حسن راتب البرلماني السابق علاء حسانين وعصابته للتنقيب عن الآثار.

حضر رجل الأعمال حسن راتب إلى جهات التحقيق بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بزينهم مرتديًا جلبابًا أبيضًا وسبحة.

وفى بداية التحقيق واجهت النيابة المتهم حسن راتب بأقوال المتهمين الآخرين، و أنكر حسن راتب معرفته بهم وأنه لا يعلم شيئا عن تلك العمليات ولا يقوم بإعطاء أحد أى أموال.

وسألت النيابة المتهم حسن راتب عن علاقته بالمتهم علاء حسانين، فرد قائلا : أنه تعرف من قبل على النائب السابق علاء حسانين فى إحدى جلسات الذكر وحب الرسول الكريم.