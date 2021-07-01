تراند الفن: ياطلاب الثانوي.. امتحانات المواد غير المضافة للمجموع على موقع الوزارة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏16 دقيقة مضت شرق وغرب 12 زيارة

أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين، يوم السبت الموافق 3/7/2021، عبر الرابط التالي: http://moe.gov.eg

جدير بالذكر أن الوزارة قد سبق وأوضحت أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه للسيد رئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).

وأشارت الوزارة أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.