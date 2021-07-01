تراند الفن: اتفرج .. بنت احمد زاهر كسحت بنت فيفي عبده برقصة كلها دلع

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 صباحاً - احتفلت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، الساعات الماضية، بحفل تخرجها هي وأختها ملك وبحضور والدها االفنان أحمد زاهر ووالدتها، من أمام الأهرامات.

ونشرت الممثلة ليلى أحمد زاهر، فيديو لها من حفل تخرجها على حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت فيه وهي تغني وترقص.

من جانبه نشر الفنان أحمد زهر على صفحته الرسمية على انستجرام فيديو تخرج ابنته ليلى وهي تغني وترقص.

وعلق أحمد زاهر :” مبروك يا حبيبتي علي التخرج، وعلي الاغنيه الجميله دي اللي ولعتي بيها الدنيا و المسرح و الكل كان فرحان بيكي و بيرقص معاكي كسرتي الدنيا يا لولي بحبك وفخوربيكي أوي”.

ونشر الفنان أحمد زاهر، صور من حفل تخرج ابنتيه، على حسابه الشخصي، على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.