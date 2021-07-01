تراند الفن: شاهد – لقاء الخميسي بالهوت شورت وظهور مثير لـ”التاتو الجديد”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 صباحاً - شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة لها، نالت إعجاب متابعيها. وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة صيفية أنيقة مرتدية فستان فضفاض مكشوف الكتفين. وشاركت لقاء الخميسي في مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي. مسلسل “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وتستعد لقاء لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد “إجازة مفتوحة” خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. وتدور أحداث المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتهم، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قوره ودنيا ماهر بدوري شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

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