تراند الفن: شاهد ..عنتيل الوسط الفنى.. ممثل مشهور ضاجع عشرات الفتيات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 صباحاً - تقدم عدد من الفتيات ببلاغات للمجلس القومي للمرأة، وجهن خلاله اتهامات ضد ممثل ومدرب تمثيل يدعى ش.خ بالتحرش بهن، خلال حضورهن دورات وورش تمثيل في أحد الاستوديوهات التي كان يديرها.

وسردت بعض الفتيات خلال البلاغات التي تقدمن بها تفاصيل تحرش ش. خ بهن، إذ كتبت إحدى الفتيات في شكواها: “كنت باخد ورش تمثيل مع الممثل كان دايمًا حريص إنه يخلي المكان مريح لينا علشان نعرف نعبر عن نفسنا ونحكي حاجات شخصية بس للأسف كان بيستخدم ده لمصلحته علشان يتحرش بالبنات”.

كما كتبت فتاة أخرى: “أنا حصل لي نفس الموقف اللي كل البنات اتعرضت له، والمفاجأة إنها طلعت نفس الطريقة حصلت لكذا بنت بحجة تمارين تخص الورشة اللي كنا فيها، ولما أنا حصل معايا حاجات غريبة في التمرين اعترضت”.

وأضافت الفتاة: “وبعدت وكان رده إنتي جبانة ولازم تشيلي الخوف من عليكي علشان تقدري تطلعي اللي جواكي وتستفيدي لشغل الورشة وكلام من ده، بعدها أنا سكت وما كنتش عارفة أفكر ومشيت من هناك وما روحتش تاني”.