تراند الفن: بالفيديو..”فؤاد أنور” يكشف ردة فعل الملك “فهد” بعدما علم خوضه مباراة نهائي كأس الملك قبل موعد زواجه بيوم!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت المرصد 6 زيارة

صحيفة المرصد: كشف فؤاد أنور لاعب ناديي النصر والشباب السابق كواليس حوار دار بينه وبين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، وذلك على هامش مباراة نهائي بطولة كأس الملك عام 1991.

وخلال ظهوره ببرنامج “حوار خاص” المذاع على شاشة قناة “24 الرياضية” قال فؤاد أنور إن المباراة المشار إليها تأجلت لأسبوع عن موعدها الأصلي، حيث جاء الموعد الجديد للمباراة قبل موعد زواجه بيوم واحد فقط.

وأشار أنور إلى أن معلق المباراة ذكر خلاله تعليقه على اللقاء أن زواج فؤاد أنور سيكون في اليوم التالي للمباراة، وهي المعلومة التي لفتت نظر الملك فهد ودفعته لسؤال المحيطين به للتأكد من صحة المعلومة.

وكشف فؤاد أنور أنه بعد صعوده إلى المنصة عقب نهاية المباراة سأله الملك فهد عن حقيقة استعداده للزواج في اليوم التالي للمباراة، وبعدما رد أنور بتأكيد صحة المعلومة، قال الملك فهد له “أنت مهبول ؟”، مستغربًا من إقدامه على خوض المباراة دون أن يخشى احتمالية تعرضه لأي إصابة قبل ساعات من موعد زواجه.

وأشار لاعب النصر والشباب السابق إلى أن الملك فهد أبلغه وقتها بتقديم هدية له نظير شجاعته ومشاركته في المباراة قبل يوم واحد فقط من موعد زفافه، وكشف أنور أن الملك فهد كان دائم التواصل مع قادة المنتخب السعودي لكرة القدم للاطمئنان على أحوالهم.

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