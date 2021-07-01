تراند الفن: موت دلال عبدالعزيز سريرياً .. إبنتها تكشف الحقيقة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 صباحاً - كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان الراحل سمير غانم، عن معلومات صادمة بشأن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال المصدر في تصريح قبل قليل،أن النجمة المصرية توفيت سريرياً، منذ ليلة أمس. داعيا الجميع إلى الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وفى اتصال هاتفي مع الفنانة دنيا سمير غانم ، نفت هذه الانباء . وقالت ان والدتها لاتزال على قيد الحياة . وانها لاتزال على اجهزة الاوكسجين .

وكان الإعلامي المصري رامي رضوان، قد تحدث مؤخراً، عنآ تطورات حالة حماته الفنانة دلال عبد العزيز. مؤكداً أنها ما زالت في العناية المركزة وغير قادرة على الحركة.

وقال في تصريحات تلفزيونية: “تأتينا رسائل كثيرة من أشخاص يطلبون منا أن نطمئنهم على صحة الفنانة دلال عبدالعزيز، وهناك أخبار تخرج، لا أعرف من أين تأتي مصادرها، لكن الجزء الإيجابي في الخبر مع أنه شائعة، هو أنه فأل خير، والجزء الإيجابي الآخر، أن بعض الزملاء الصحفيين جعلوني أطمئن أن هناك من يمارس الصحافة بحق، إذ أرسلوا لي ما نُشر وطلبوا التحقق من صحته”.

وتابع “الخبر يقول إن النجمة دلال عبدالعزيز حالتها الصحية في تحسن كبير، وانتقلت من الرعاية المركزة لغرفة عادية وبدأت تتحرك بمساعدة المحيطين بها، لعله فأل خير، وهذا ما نتمناه، والحقيقة أن إذا كان هناك أخبار مبشرة، وحدث تطور إيجابي، سنقوم بطمأنة حضراتكم، لكن المعلومات المنسوبة لمصدر حقيقتها أن النجمة دلال عبدالعزيز انتقلت من غرفة في الرعاية لغرفة أخرى في الرعاية، وليس من المهم ذكر الأسباب، لكن شتان ما بين الانتقال من غرفة الرعاية لغرفة عادية أو غرفة داخل الرعاية”.

وحول ما تردد بشأن أنها استعادت قدرتها على الحركة بمساعدة المحيطين بها، أوضح رامي “هذا ليس دقيقا، الحالة الصحية للنجمة دلال العزيز، من المجازفة أن يحدث فيها أي نوع من المجهود في الوقت الراهن”، مؤكدًا أن حالتها لم تشهد تحسنا كما نُشر، ومتمنيا أن يأتي الوقت الذي يستطيع فيه أن يقول إن الحالة تشهد استقرارا “لأن الاستقرار معناه ان مفيش مطبات بتحصل، في حقيقة الأمر فيه مطبات بتحصل وعشان كده مرة تانية نرجو من حضراتكم الاستمرار في الدعاء لها وربنا ينعم عليها بالشفاء العاجل، وأن نشهد استقرار ثم تحسن يخلينا مطمئنين”.

من جانبها دعت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس للنجمة دلال عبد العزيز، بالشفاء العاجل، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

ونشرت صورة للفنانة المصرية وعلقت عليها قائلة: “دلال عبد العزيز، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبد العزيز، وتمدها بالصحة والعافية”.

وأضافت: “اللهم يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم اشفِ دلال عبد العزيز شفاءً لا يغادر سقما. عوضها خيرًا عن كل دقيقة ذاقت فيها الوجع. اللهم اشفها يا رب، اللهم اشفها يا رب، إنك على كل شيء قدير”.