تراند الفن: ماذا قال سعودي متزوج من أوكرانية عن السعوديات !

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏51 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسعودي متزوج من أوكرانية يوضح رأيه في الفرق بين السعوديات والأوكرانيات .

وقال الشاب السعودي خلال الفيديو: ” “مافي زي السعودية عز وشرف وطهارة وكل شيء طيب والأوكرانيات من المليون تجد واحدة”. وتابع: “أنا لعلي اخترت هذي الواحدة من المليون”.

ولقي الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين أشادوا بالسعوديات وأخلاقهن.

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