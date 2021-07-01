تراند الفن: شاهد: قوات التحالف تداهم أحد مقرات ميليشيات الحوثي.. ومفاجأة بشأن ما عثروا عليه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏59 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: داهمت قوات التحالف مقر لميليشيات الحوثي الإرهابية عبارة عن كهف داخل جبل وعثرت على كتيبات ومنشورات خاصة بإيران.

وأظهر مقطع فيديو عدد من قوات التحالف أثناء مداهمتهم وكر الميليشيا الحوثية وعثورهم على كتاب مدون عليه عبارة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بطهران كما عثروا على أوراق مدون بها عبارات باللغة الفارسية.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدور قوات التحالف وتصديهم للميليشيات الحوثية أتباع إيران.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Video-2021-07-01-at-3.51.38-AM.mp4

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