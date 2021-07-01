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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 59 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: داهمت قوات التحالف مقر لميليشيات الحوثي الإرهابية عبارة عن كهف داخل جبل وعثرت على كتيبات ومنشورات خاصة بإيران.
وأظهر مقطع فيديو عدد من قوات التحالف أثناء مداهمتهم وكر الميليشيا الحوثية وعثورهم على كتاب مدون عليه عبارة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بطهران كما عثروا على أوراق مدون بها عبارات باللغة الفارسية.
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدور قوات التحالف وتصديهم للميليشيات الحوثية أتباع إيران.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: قوات التحالف تداهم أحد مقرات ميليشيات الحوثي.. ومفاجأة بشأن ما عثروا عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.