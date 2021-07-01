تراند الفن: إسرائيل تعلن عن حدث هو الأول من نوعه على الحدود المصرية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏37 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد – وكالات: أعلن الجيش الإسرائيلي، عن انطلاق حدث هو الأول من نوعه على الحدود المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية بأنه للمرة الأولى منذ تأسيس إسرائيل سيتم البدء في نشر نساء عسكريات ضمن سلاح المدرعات في الخط الأول على الحدود المصرية.

وتابعت: “للمرة الأولى سيتم نشر دبابات داخلها مقاتلات وقائدات، على حدود مصر، وذلك على الرغم من حقيقة أن الجيش الإسرائيلي لم يقرر بعد ما إن كان دمج النساء في سلاح المدرعات قد نجح من عدمه”.

وفي مارس الماضي أكملت 8 ضابطات إسرائيليات في شعبة حماية الحدود بالجيش دورات تدريبية للالتحاق بالمدرعات لقيادة 10 عسكريات تم تجنيدهن في سلاح المدرعات بشهر نوفمبر الماضي، وفق ما أفادت به القناة.

وسيتم نشر القائدات والمقاتلات ضمن سلاح المدرعات خلال 10 أيام للقيام بنشاطهن العملياتي الأول على الحدود المصرية.

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