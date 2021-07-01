تراند الفن: “الأرصاد” تكشف توقعات حالة الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏27 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد – واس : توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة ،الرياض ،القصيم والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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