تراند الفن: توقعات «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة والرياض والقصيم والشمالية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 08:13 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والحدود الشمالية.

كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وتوقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، ‏ أجواء حارة جداً نهارا على معظم المناطق معتدلة فجرا عدا المرتفعات، فيما تتهيأ الفرصة لتشكل السحب بعضها ممطر على مرتفعات مكة وعسير وجازان بأمطار من خفيفة لمتوسطة ورياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي والشمال الغربي والجنوبي .

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