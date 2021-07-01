تراند الفن: وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 08:13 صباحاً - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مساعد إداري”، وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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