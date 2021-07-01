شوف عروض بنده اليوم تخفيضات تصل إلى نصف الثمن حتى نفاذ الكمية hyper panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم المميزة والتي تقدم خصومات مميزة تصل إلى 50%، حيث يقدم هايبر بنده عروض أسبوعية قوية للغاية لكل عملاء بنده، حيث يوجد عروض على المخبوزات، ومنتجات الألبان مثل الجبن والزبد والعديد من المنتجات المميزة الأُخري التي يقدمها لكم هايبر بنده.

عروض بنده

تتضمن عروض بنده اليوم بسكويت مصري مدور بسعر 18.95 ريال للكيلو بدلا من 22.95 للكيلو، ويوجد كرواسون سادة أو ميني بالجبنة بسعر 5.50 للعلبة التي تحتوي على 5 حبات، كما يوجد أيضا كوكيز شوكلاتة أو جوز الهند أو قمر الدين أو التمر أو الزبيب والشوفان بسعر 9.95 ريال للعلبة التي تحتوي عل 5 حبات بدلا من 12.95 ريال، كما يوجد دونات 4 حبات بسعر 6.95 ريال للعلبة بدلا من 9.95 ريال للعلبة، كما يوجد خبز برجر البطاطس فوشيه بوزن 324 جرام بسعر 3.95 ريال بدلا من 6.25 ريال.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده اليم على عروض على منتجات الألبان وبعض المنتجات الأُخري المميزة، حيث يوجد زبادي ندى طازج كامل الدسم بوزن 2 كيلو بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.50 ريال، وبوجد زبادي يوناني ندى وزن القطعة 160 جرام 3عدد قطع بسعر 10.95 ريال بدلا من 13.50 ريال، ويوجد كريمة الطبخ ندى 1 لتر بسعر 15.95 ريال بدلا من 26.50 ريال، ويوجد لبنه بينار وزن 500 جرام بسعر 14.95 ريال بدلا من 22.95 ريال، ويوجد جبنه موزاريلا مبشورة وزن 1 كيلو 25.95 ريال بدلا من 45.95 ريال، ويوجد جبنه موزاريلا نادك وزن 500 جرام بسعر 16.95 ريال بدلا من 26 ريال، ويوجد زبادي طازج كامل الدسم بسعر 4.50 ريال للكيلو بدلا من 8.05 للكيلو، ويوجد جبنه كريم أو شيدر قابله للدهن بسعر 10 ريال وزن 500 جرام.

عروض هايبر بنده اليوم

ويقدم لكم هايبر بنده ضمن عروض هايبر بنده اليوم مطهر ومعقم ومضاد للجراثيم 1 لتر بسعر 27.95 ريال بدلا من 69.90 ريال، ويقدم لكم سائل مطهر بنده سعة 3 لتر بسعر 14.95 ريال بدلا من 20.95 ريال، ويقدم أيضا منعم للأقمشة بنده سعة 2 لتر بسعر 20.95 بدلا من 31 ريال، كما يوجد سائل غسيل الصحون بنده 1.5 لتر بسعر 10.95 ريال للزجاه، وسعر الثلاث زجاجات 20.95 ريال، ويوجد العديد من العروض الموجودة في الصور التالية.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم المميزة التي يقدمها لكم هايبر بنده.