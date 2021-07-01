شوف أقوي عروض هايبر بنده الصيفية للمأكولات البحرية

وتستمر عروض أسواق هايبر بنده في المملكة حتي يوم السادس من يوليو الجاري والتي تحمل تخفيضات كبيرة وتوفير حتي نصف السعر حيث اعتادت أسواق بنده التجارية على تقديم أكبر المفاجاءت في عروضها المقدمة وبتخفيضات تصل إلى 60% على مختلف المنتجات ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم آخر العروض المقدمة من بنده على المأكولات البحرية وسوف نتعرف أيضاً على فوائد المأكولات البحرية لصحة الإنسان.

أهم فوائد تناول السمك والمأكولات البحرية لصحة الإنسان

للسمك والمأكولات البحرية فوائد لا تعد ولا تحصى حيث تعد الأسماك والمأكولات البحرية مصدر غني بالفيتامينات والبروتينات والحديد والمعادن المختلفة كما تحتوي المأكولات البحرية على العناصر الغذائية التي تساعد على النمو الصحي المتكامل للأطفال كما تعمل على تقوية عضلة القلب وتحافظ على نشاطه وتقوي الذاكرة وتساعد في نمو الأعصاب والدماغ حيث تحتوي على الاوميغا 3 وتقي الجسم من التهابات المفاصل كما تحتوي على العديد من الفوائد الصحية الأخري.

عروض بنده للمأكولات البحرية

تقدم بنده عروض مختلفة على عدد من أنواع الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة التي يفضل تناولها الكثير من الناس والتي جاءت كما يلي:

يوجد أنواع من سمك السلمون فهناك سمك سلمون نرويجي كامل 1/3 كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي كما يوجد سمك ستيك سلمون نرويجي سعر الكيلو 55.95 ريال سعودي ويوجد فيليه سلمون سعر الكيلو 66.95 ريال سعودي ومن أهم فوائد سمك السلمون أنه يحمي الجسم من الإصابة بالسرطان كما يحمي من الإصابة بهشاشة العظام وينشط الذاكرة حيث يمنع الإصابة بالزها يمر.

سمك دينيس 400/300 جرام سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي ويحتوي سمك دينيس على الماغنسيوم والفيتامينات والأوميغا 3 ومفيد للحفاظ على صحة الجلد.

سمك فيليه قاروص بالجلد سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي وتقدم بنده وصفة عمل سمك القاروص المحمص بالزبدة والعسل.

الكيلو من الجمبري 70/60 بسعر 24.95 ريال سعودي ومن فوائد الجمبري يحافظ على الحالة المزاجية والنفسية الجيدة غني بالكالسيوم والفوسفور كما أنه يمنع من زيادة الوزن.

وبعد أن تعرفنا على أهم الفوائد الصحية للسمك والمأكولات البحرية يجب الحرص على تناول تلك الوجبات مرتين أسبوعياً على الأقل وذلك للحصول على القيمة الغذائية العالية والمتكاملة.