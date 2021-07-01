نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض بنده المقدمة في عروضها الصيفية القوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق بنده أقوي العروض والتخفيضات كما تحرص على تقديم أفضل المنتجات وبأسعار تناسب الجميع مما جعلها الخيار الأول لدي الراغبين في التسوق حيث تقدم عروض صيفية قوية على مختلف المنتجات المتواجدة داخل أسواقها التجارية المتواجدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك إلى جانب خدماتها الإلكترونية المميزة مما جعل شهرتها الواسعة في تزايد مستمر وفي هذا المقال نقدم لكم عروض بنده على بعض السلع والمنتجات الغذائية.

عروض بنده للمخبوزات ( مخبوزة يومياً)

يفضل الكثيرين تناول المخبوزات سواء بمفردها أو تناولها مع الشاي أو كوب اللبن للاستمتاع بالطعم الرائع الجميل للمخبوزات وتقدم أسواق هايبر بنده تخفيضات قوية على بعض المخبوزات ومنها:

لمحبي الكروسان تقدم كروسان سادة فرنسي وكروسان ميني بالجبنه 30 جم 5 حبات سعر العلبة 5.50 ريال سعودي.

البسكويت المصري المدور الخفيف على المعدة بطعمه اللذيذ وجاء سعر الكيلو منه 18.95 ريال سعودي.

علبة تحتوي على 4 حبات دونات بسعر 6.95 ريال سعودي.

وهناك نكهات مختلفة للكوكيز فمنها بالشكولاته وهناك بجوز الهند، والشوفان، والزبيب، وقمر الدين وسعر العلبة بها 5 حبات 9.95 ريال سعودي.

ولمحبي الكب كيك يوجد كب كيك بحشوات مختلفة مثل كب كيك الشيكولاته وكب كيك الكراميل.

يوجد أنواع من الخبز منها خبز توست أسمر يومي سعر الكيس منه 2.95 ريال سعودي، خبز النور تيلا الأصلي سوينز 360 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي كما يوجد خبز الحليب ممتاز وشرائح خبز أبيض هارفي.

عروض مع تخفيضات كبيرة وتوفير أكثر

يوجد في عروض بنده المقدمة وتخفيضات كبيرة على العديد من السلع الغذائية وتوفير حتي نصف السعر والتي جاءت كالتالي:

جبنه مثلثات أبو الولد 4 في 120 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي وجبنه مثلثات البقرة الضاحكة 2 في 480 جرام بسعر 18.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال كما يوجد جبنه كريمي البقرة الضاحكة 2 في 500 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

عرض خاص وتوفير أكثر من نصف السعر على جبنه كريم/ شيدر قابلة للدهن 2 في 500 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال.

لمحبي الزبادي يوجد زبادي ندي طازج كامل الدسم 2 كيلو بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال كما يوجد زبادي يوناني ندي وزبادي طازج كامل الدسم نادك.

وهناك العديد من العروض على الجبنه الموتزاريلا وأنواع الجبن الأخري وكريمة الطبخ.

عروض الآيس كريم

مع فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة يزداد إقبال محبي الآيس كريم على شرائها وتقدم أسواق هايبر بنده الآيس كريم بنكهات مختلفة ومنها:

آيس كريم لندن ديري 500 مل بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال.

آيس كريم كون زون 2 لتر بسعر 49.50 ريال سعودي بدلاً من 61.95 ريال.

آيس كريم هاجين داز 460 مل بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال.

آيس كريم ديري ميلك كادبوري 500 مل بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال، ويوجد آيس كريم فليك كادبوري.

وتستمر أسواق بنده في تقديم مهرجان الأسعار والتخفيضات الكبيرة على عروضها الصيفية.