فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 09:10 صباحاً - صحيفة المرصد-وكالات: أوصت منظمة الصحة العالمية، بتقليل استخدام الأدوية الهرمونية والمضادات الحيوية لعلاج حالات كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة، وذلك لمنع الإصابة بما يسمى بـ”العفن الأسود”. وذكرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن بعض الإصابات الفطرية لدى مرضى كوفيد-19 في الهند، قد تكون مرتبطة بالخمائر وبعضها الآخر بالعفن. ونوهت بأن العفن بدوره، يمكن أن يتسبب بظهور عدوى mucormycosis (الفطريات السوداء)، و aspergillosis (داء الرشاشيات الناجم عن نوع آخر من الفطريات). وأضافت فوينوفيتش: “توجد هذه الخمائر والعفن عادة في الوسط المحيط بالإنسان، لكنها تصيب فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بالسكري وبأمراض مزمنة أخرى، وكذلك السرطان، والأشخاص الذين تلقوا أدوية معينة لفترات طويلة”، ونوهت بأن كوفيد-19 يضعف المناعة. عدد المصابين بالـ “الفطر الأسود” في الهند يتجاوز 31 ألف شخص

وشددت فوينوفيتش على أن منظمة الصحة العالمية، تنصح بتقليص وإلى أدنى حد الاستخدام غير المتناسب للكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية عند معالجة الحالات الخفيفة والمتوسطة من مرض كوفيد، وأشارت إلى أن الكورتيكوستيرويدات، تساعد فعلا في إنقاذ حياة المصابين في الحالات الصعبة للمرض، ولكن استخدامها على نطاق واسع يمكن أن يسبب التهابات فطرية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: توصيات هامة من منظمة الصحة العالمية لمنع الإصابة بـ “العفن الأسود” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.