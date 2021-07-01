نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم التي ينتظرها جميع المواطنين في كل أسبوع حيث تعد من اهم وافضل العروض في الوطن العربي وفي المملكة العربية السعودية حيث تقدم افضل و أجود أنواع المنتجات الغذائية كالفواكه و الخضروات و جميع أنواع اللحوم و الأسماك وجميع أنواع المعلبات و الأدوات الكهربائية و المنزلية والجوالات بمختلف أنواعها مثل سامسونج و نوكيا وريلمي وجميع انواع الشاشات التليفزيونية بخصومات تصل الي 50% حيث يتمر هذا العرض لمده أسبوع وحتي يوم الثلاثاء فسارعوا في الحصول علي هذه المنتجات قبل نفاذ الكميه المحددة.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع الحلويات الشرقية و المكسرات وجميع أنواع الفواكه والخضروات الطازجة وجميع أنواع السلع الغذائية كاللحوم و الأسماك والتي تعد من اهم الآكلات الصحية والتي تحتوي علي الفيتامينات و التي توي عضله القلب و تحافظ علي نشاط وحيويه المخ كما تحتوي علي جميع انواع المعلبات الغذائية مثل صلصة الطماطم والحلاوي الطحينية كما تحتوي علي جميع أنواع المنظفات حيث تقدم مطهر الديتول بسعر 27.95 ريال سعودي و ومنظف المطبخ كولوركس ليمون بسعر 13.95 ريال سعودي و جل حمام ديتول و صابون صاحون و صابون تايد بودره.

مجله عروض العثيم

تشمل عروض العثيم اليوم جميع أنواع التمر حيث تقدم التمر الفاخر بسعر 5.95 ريال سعودي و البطاطس بسعر 3.45 ريال سعودي و الطماطم بسعر 4.25 ريال سعودي و الشمام الاردني بسعر 2.95 ريال سعودي و الجزر و الشمام الاصفر بسعر 2.95 ريال سعودي و التفاح الاخضر بسعر 6.95 ريال سعودي و التفاح الاحمر بسعر 6.95 ريال سعودي فقط و البرتقال و الكمثري بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو و الخوخ السكري بسعر 6.95 ريال سعودي و العنب الابيض بسعر 2.95 ريال سعودي و الليمون و الخوخ المعلب.

كانت هذه عروض العثيم اليوم والتي قدمناها لكم من خال هذا المقال و الذي يحتوي علي مجله العروض التي تحتوي علي جميع المنتجات و الادوات التي يحتاجها الجميع فعليكم بالاستفاده من تلك العروض قبل نفاذها من جميع أسواق عبدلله العثيم.