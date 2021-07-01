تراند الفن: تطورات مفاجئة في قضية “الفتنة” بالأردن.. والكشف عن طلب “غير متوقع” لمحامي الدفاع!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 10:10 صباحاً - صحيفة المرصد: قال محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في “قضية الفتنة”، إن الدفاع طلب خبيرا فنيا كان قد شارك بقضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وأشار المحامي محمد عفيف، إلى أن الخبير الفني البريطاني الذي قدم خبرته في المحكمة الدولية الخاصة بقضية الحريري، سيحضر من لندن في حال موافقة المحكمة على ذلك، موضحا أن “طلب الخبير البريطاني يهدف إلى تقديم الخبرة الفنية في التسجيلات الصوتية والمراسلات التي وردت في لائحة الاتهام للمتهمين”، بحسب قناة “سي إن إن”.

وأردف المحامي عفيف، أن قائمة الدفاع، تضم أسماء 25 شاهدا بينهم وزراء سابقون وأشراف بالإضافة إلى عدد من الأمراء وفي مقدمتهم الأمير حمزة بن الحسين، لافتا إلى أن القائمة قد يطرأ عليها تغييرات، مردفا أن يقدم الدفاع قائمة أخرى في ملحق إضافي ضمن المدة القانونية.

يذكر أن محكمة أمن الدولة تعقد جلساتها التي انطلقت في 21 يونيو الماضي في “قضية الفتنة” بسرية، من دون أن يسمح سوى لوكلاء الدفاع بحضورها، كما تم تقديم إفادات دفاعية خطية للمتهمين، بينهم الشريف حسن بن زيد، في الجلسة السابقة.