تراند الفن: «تيك توك» يحذف 7 ملايين حساب لأطفال

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 11:10 صباحاً - قال تطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، وهو منصة مقاطع الفيديو القصيرة الشائع بين من هم في سن المراهقة، إنه حذف أكثر من 7 ملايين حساب تخص أطفالاً أقل من 13 عاماً خلال الربع الأول من العام الجاري، في خطوة مهمة تتعلق بتطبيق المرحلة السنية المطلوبة لمستخدمي التطبيق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها في منشور اليوم الأربعاء إن من بين 11.1 مليون حساب تم حذفها لانتهاكها توجيهات التطبيق، كان هناك 7.26 مليون حساب لمستخدمين يعتقد أن أعمارهم دون العمر المسموح به. وهذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها تيك توك عدد حسابات القاصرين التي قام بحذفها.

وفي الولايات المتحدة، يتعين على مواقع الإنترنت الحصول على تصريح من الوالدين قبل جمع المعلومات الخاصة بالأطفال أقل من 13 عاماً، وفقا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. إلا أن العديد من الأطفال يراوغون بشأن عمرهم وينشئون حسابات على مختلف مواقع التوصل الاجتماعي، مثل إنستقرام ويوتيوب.

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