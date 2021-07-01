تراند الفن: تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ7 مساءً

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 11:10 صباحاً - أدمن ‏34 دقيقة مضت تواصل 13 زيارة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكّون سحب أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، الداير بني مالك، والريث، والعارضة. والعيدابي، وفيفا ، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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