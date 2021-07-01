شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل إلى 60% من هايبر بنده

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم التي يقدمها لكم هايبر بنده الذي يتميز دائما بعروض وتخفيضات هائلة لكل العملاء، ويقدم الهايبر عروض مميزة على العديد من منتجاته مثل اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وعلى الأسماك الطازجة والمنتجات الاستهلاكية مثل الأرز والزيت والعديد من المنتجات الأُخري التي سنتعرف عليها في هذا المقال.

عروض بنده

يقدم لكم هايبر بنده عروض بنده اليوم التي تتضمن عنب بدون بذر مصري أو محلي بسعر 3.95 ريال بدلا من 10.95 ريال، ويوجد زيت دوار الشمس شروق 1.5 لتر بسعر 14.95 ريال للزجاجتين بدلا من 35 ريال، ويوجد أرز بسمتي الطائي وزن 10 كيلو بسعر 44.95 ريال بدلا من 77.95 ريال، ويوجد حليب مجفف كامل الدسم 2.5 كيلو بسعر 49.95 ريال بدلا من 88.95 ريال، ويوجد جمبري مطبوخ بحري بسعر 24.95 ريال للكيلو بدلا من 39.95 ريال للكيلو.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده اليوم على منتجات مميزة مثل جبنه مربعات كيري بسعر 24.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، ويوجد أكياس شاي ليبتون 300 كيس بسعر 27.95 ريال بدلا من 50.25 ريال، ويوجد قهوة تحميص إيطالي 3 في 1 بسعر 10.95 ريال بدلا من 29.95 ريال، ويوجد شبيهة قشطه بوك بسعر 22.95 ريال، ويوجد كريمة الخفق أو الطبخ المراعي بسعر 16.95 ريال بدلا من 27.75 ريال، ويوجد لحم تونه ساندوتش تندرينا قودي 80 جرام بسعر 15.95 ريال بدلا من 35.70 ريال، وبوجد لحم تونه خفيف المواسم وزن 185 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 23.75 ريال.

عروض هايبر بنده

تتضمن عروض بنده اليوم حليب مبخر كامل الدسم 170 جرام 6 قطع بدلا من 21 ريال، ويوجد حليب مبخر قليل الدسم 170 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من بدلا من 23.70 ريال 6 قطع، مشكل ديلوكس مملح أو بدون ملح وزن 120 جرام بسعر 14.95 ريال بدلا من 28.50 ريال عدد 2 قطعة، ويوجد مشكل مالح حلو باجه بسعر 14.95 ريال بدلا من 23.90 ريال، ويوجد مشكل ديلوكس مشوي باجه 120 جرام بسعر 14.95 ريال بدلا من 31 ريال، ويوجد حليب الصافي 12 كرتونة سعة الكرتونة 1 لتر بسعر 59.95 ريال بدلا من 107.90 ريال، ويوجد مسحوق غسيل برسيل وزن 6.8 كيلو بسعر 37.50 ريال بدلا من 59.956 ريال.

وبهذا نكون قدد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم التي يقدمها هايبر بنده من يوم 30 يونيو وحتى 6 يوليو.