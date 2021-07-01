الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 فرصة كبيرة للحصول على جائزة خيالية الآن

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عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 فرصة كبيرة للحصول على جائزة خيالية بعد ساعات من إرسال رسالة قصيرة بها كلمة الحلم أو دريم، الأمر يكاد يكون سهل جدا، ربما انت أو زوجتك أو أختك تكون سعيدة الحظ هذه المرة وتربح جائزة 250 ألف دولار أو يكون لك حظ في جائزة اكبر تصل إلي 500 ألف ريال أو ربما تكون من أصحاب الملايين وتربح مليون دولار، كل هذه الجوائز ممكن أن تكون من نصيب أي أن كان موقعك الآن سواء كنت من مصر أو الخليج أو من أي مكان، هنا سنوضح إليكم أهم النقاط التي تساعدك في الفوز بالجائزة العظيمة التي بالطبع قد تغير حياتك إلي الأفضل.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

من منا لا يحلم أن تكون هذه الجائزة من نصيبه، من منا لا يدعوا أن يكون من الأغنياء الكبار أصحاب الملايين، حقا ربما برسالة قصيرة لا تكلفك المال الكبير، تكون بداية لربح جائزة لو اشتغلت سنيين متتالية لا تصل إلي هذا المبلغ بسهولة.

يقوم القائمين على مسابقة الحلم بتوزيع الجوائز المالية على اكثر من مرة في العام، فقد تجد قيمة الجوائز 250 ألف دولار ومن ثم 500 ألف دولار وتصل بعد ذلك إلي 1000,000 دولار، آخر من حصل على الجوائز كان في شهر مايو 2021 كان مصري وكانت قيمة الجائزة ربع مليون دولار، يمكنكم التعرف الآن علي أسماء الفائزين في الحلم.

في يوليو 2021 أي بعد ساعات قليلة من الآن سيتم إعلان اسم الفائزة على الهواء مباشرة، قيمة الجائزة ربع مليون دولار، لذا يمكنكم الآن التعرف علي طريقة الاشتراك في الحلم 2021، حيث لكل دولة رقم محدد تقوم بإرسال الرسالة على هذا الرقم، يمكنكم الإطلاع أيضا على أرقام مسابقة الحلم 2021 بعد التغييرات والتحديثات الجديدة الذي طرأت مؤخراً.

كيفية الفوز في الحلم 2021



كي تستطيع من الاقتراب من المراحل النهائية في مسابقة الحلم، عليك البدء بإرسال رسالة خاصة قصيرة مكتوب بداخلها كلمة (الحلم، أو dream)، كما يمكنكم الاشتراك في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع مسابقة الحلم. تسجيل رقم هاتفك. النقر على كلمة اشتراك. استقبال رسالة التفعيل. الإجابة على الأسئلة التي تسألها المسابقة. الانتظار حتى إعلان اسم الفائز.

وصلنا إلى ختام شرح الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 فرصة كبيرة للحصول على جائزة خيالية بعد ساعات من الإرسال.