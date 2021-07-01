تراند الفن: ولي العهد يوجه بعلاج ناصر البراق في بريطانيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏24 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توجيهًا بالتكفل بعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا. ومن جانبه، رفع ابنه نواف البراق أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لسمو ولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من قادة هذا الوطن، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا العز والرخاء والتقدم والأمان. وكان الدكتور ناصر البراق عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، والملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة بالمغرب والسودان، تعرض لوعكة صحية أدخل على أثرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

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