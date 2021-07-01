تراند الفن: «استشارية» تنصح الآباء والأمهات بتسجيل أبنائهم لتلقي لقاح «كورونا».. لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 12:09 مساءً - أكدت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة حوراء البيات، رصد بعض متحورات فيروس كورونا الخطيرة في الأطفال (12 -18 سنة)، مشددة على ضرورة تسجيل الآباء والأمهات لأبنائهم لتلقي اللقاح، في ظل عدم وجود أي موانع من التطعيم لهذه الفئة.

وأضافت الدكتورة البيات، خلال استضافتها في برنامج «اليوم» المذاع على «الإخبارية»، أن لقاح فايزر حاليا يقاوم المتحورين «دلتا وألفا» وهما الأكثر خطورة من حيث سرعة الانتشار وزيادة الحالات الحرجة.

وأوضحت أنه لا يوجد تخوف من أخذ نوعين مختلفين من لقاح كورونا، فالأبحاث العلمية بينت أنه يعزز نوعين من الخلايا المناعية.

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