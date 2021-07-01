تراند الفن: تفاصيل بدء أولى مراحل الفحص المهني للعمالة في السوق السعودي!

صحيفة المرصد: تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، 1 يوليو 2021، أولى مراحل الفحص المهني، للعمالة في السوق السعودي، عبر التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية المهارات اللازمة لمزاولتها.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج سيبدأ بشكل تدريجي يتناسب مع جميع المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير 2022م.

وصرح نائب الوزير لقطاع العمل، عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أن الوزارة تعمل على الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية، والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة، والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات السوق.

يذكر أن برنامج الفحص المهني يختص بالتأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة، عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية، تندرج تحت 23 عائلة مهنية، حيث يعمل البرنامج في مسارين: الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، والثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.