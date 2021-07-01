تراند الفن: بيان من المحكمة الجزائية المتخصصة بشأن محاكمة المتهم “أحمد هاشمي”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏40 دقيقة مضت المرصد 20 زيارة

صحيفة المرصد – واس : أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد محمد أحمد هاشمي، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1002090460)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 / 01 / 1443هـ، الساعة (العاشرة والنصف). وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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