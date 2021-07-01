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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 32 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : كشف فيديو نشرته القوات المسلحة المصرية عن أحدث القواعد العسكرية المصرية والتي تسمى بـ”قاعدة 3 يوليو” البحرية.
وتقع قاعدة 3 يوليو البحرية غرب مطروح وهي إحدى القواعد البحرية الثلاث التي بدأت مصر بإنشائها والتي سيتم افتتاحها قريبا وستكون مسؤولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط.
وستعمل القواعد العسكرية المصرية الجديدة على تأمين عدد من المشاريع الكبرى والمدن الجديدة هناك والأهم هو تأمين محطة الضبعة النووية الجاري إنشاؤها حاليا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجيش المصري يكشف عن إحدى قواعده العسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.