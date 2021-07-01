تراند الفن: شاهد: نجاد يسخر من “خامنئي” على طريقته الخاصة.. ويثير الجدل بمقولة:”يسير على خط الهزيمة”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: لجأ الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إلى لغة كرة القدم للسخرية من المرشد الإيراني علي خامنئي، وجاء ذلك خلال حديثه عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي كانت المشاركة فيها الأقل منذ أربعة عقود.

وقال “نجاد” بشكل غير مباشر في إشارة إلى المرشد الإيراني: “إنه اعتبر تلقيه 30 هدفا في مرماه انتصارا لأنه كان يتوقع 70 هدفا”، وتساءل الرئيس السابق “هل تغشون أنفسكم؟”، بحسب “العربية نت”.

وألمح نجاد إلى المرشد علي خامنئي، قائلا: “الإنسان يتأسف أولا لوضع البلد، ثم لنفسه، ولذلك الشخص الذي قال إن الانتخابات شكلت انتصارا عظيما”.

وحول مقاطعة الانتخابات الإيرانية، قال نجاد: “ذلك الشخص (المرشد) قال بأن الانتخابات كانت انتصارا عظيما.. وإن الأعداء حشدوا طاقاتهم لتصل المشاركة إلى 30% ولكن نحن فزنا لأن المشاركة كانت أعلى من 40%.. هذا التوجه مثير للضحك.. لأنكم أبعدتم الناس وهذه أكبر هزيمة لكم”.

وخاطب “نجاد” المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي ودون ذكر اسمه أيضا، فقال: “إنك تسير على خط الهزيمة”.

ومن الجدير بالذكر أن المرشد الأعلى علق يوم الاثنين الماضي على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها إبراهيم رئيسي بعد إبعاد جميع منافسيه من خلال مجلس صيانة الدستور، واصفا النتائج بـ”الانتصار العظيم”، مضيفا “لقد شكلت هذه الانتخابات حقا وإنصافا”.