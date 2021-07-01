تردد اون سبورت الجديد بعد التحديث على جميع الأقمار الصناعية ONTIME SPORTS يوليو 2021

تردد اون سبورت، تعد ONTIME SPORTS من أهم وأشهر القنوات الرياضية، وقد اندمجت مع قناة Time Sport وأصبحت اسمها الحالي. ONTIME SPORTS، وهي قناة فضائية رياضية تبث مختلف الحقوق الرياضية، بما في ذلك دوري أبطال إفريقيا، وتقوم القناة بتحليل و بعد إدخال التطوير الرياضي على مستوى الفريق والأندية في مصر، عزز وجود إعلامي متكامل مهم، وتم تشغيل القناة بشكل مفتوح، حيث إنها قناة مجانية تمامًا توفر جودة HD تصل إلى الجودة القياسية، وهي sd، وتعتمد OnSpot على التردد الجديد لاستقبال إشارات القنوات على القمر الصناعي المصري “نايل سات” ببث متطور خالي من التداخل.

مميزات قناة اون تايم سبورت

تهدف قناة اون سبورت الجديد “On Time Sports HD 2021” إلى تقديم محتوى رياضي شامل، والاهتمام الشديد بالأحداث الرياضية، ونقلها إلى العديد من البطولات الحصرية على الشاشة بطريقة مفتوحة، كما تراقب جميع الأخبار الرياضية داخل مصر ودوليًا، وكذلك أمام استوديوهات التحليل المتاحة والنقاد الرياضيين المستضيفين، وكذلك المحللين والخبراء في عالم الرياضة، فهذا يساعد على تقديم محتوى عالي الجودة يجذب عشاق الرياضة ليعكس أدوارهم الإعلامية المتميزة، والتي لن تترك الأحداث الرياضية الصغيرة دون تغطيتها.

يمكن رؤية أهم مزايا القنوات من النقاط التالية:

قامت قناة Sports HD بالعديد من الأنشطة في مشاركة جميع الأخبار الرياضية ونشر تقارير الفيديو ونقلها إلى المؤتمرات الصحفية.

قم بإنشاء استوديو تحليل احترافي لتقييم خطة الفريق وتقدم اللعبة قبل المباراة وبعدها، وإعطاء أداء اللاعبين والمكان الذي يجب أن يكونوا فيه في مجال المنافسة لتحقيق نتائج أفضل.

تراقب القناة معاملات انتقال اللاعبين بين أندية مثل الأهلي والزمالك، وتهتم بنقل المباريات الحية بأعلى جودة.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021 OnTime Sports على النايل سات بعد التوقف

تردد قناة أون تايم سبورت 3