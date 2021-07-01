تراند الفن: تقويم الإقرارات الضريبية.. موعد سداد 4 استحقاقات متنوعة خلال شهر يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 مساءً - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موعد الإقرارات الضريبة لشهر يوليو الحالي، الذي سيتم خلاله تقديم وسداد 4 إقرارات ضريبية مختلفة.

وذكرت الهيئة عبر حسابها على تويتر، أن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال شهر يوليو:

ـ يوم 10 يوليو هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر يوينو 2021.

ـ يوم 15 يوليو هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مايو ويونيو 2021م.

ـ يوم 31 يوليو هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر يونيو 2021م.

ـ يوم 31 يونيو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية عن الربع الثاني لعام 2021م.

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