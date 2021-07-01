منوعات عامة

تراند الفن: تقويم الإقرارات الضريبية.. موعد سداد 4 استحقاقات متنوعة خلال شهر يوليو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 1 يوليو 2021 02:09 مساءً - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موعد الإقرارات الضريبة لشهر يوليو الحالي، الذي سيتم خلاله تقديم وسداد 4 إقرارات ضريبية مختلفة.

وذكرت الهيئة عبر حسابها على تويتر، أن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال شهر يوليو:

ـ يوم 10 يوليو هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر يوينو 2021.

ـ يوم 15 يوليو هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مايو ويونيو 2021م.

ـ يوم 31 يوليو هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر يونيو 2021م.

ـ يوم 31 يونيو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية عن الربع الثاني لعام 2021م.

Image

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تقويم الإقرارات الضريبية.. موعد سداد 4 استحقاقات متنوعة خلال شهر يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا