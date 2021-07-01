شوف أقوى عروض بنده على الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وخصومات تصل 50%

عروض بنده التنافسية دائماً ما تسعى إلى تقديم أفضل الخامات والماركات العالمية من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية لعملائها القيمين بأوفر الأسعار وأقوى الخصومات والتخفيضات، لتحقيق رفاهية الشراء لعملائها لإقتاناء ما يتمنوا على قدر استطاعتهم ووفق ما يناسب ميزانية كل فرد، كما تتيح لهم إمكانية الشراء أون لاين مع توفير خدمة التوصيل إلى المنازل أو عن طريق الذهاب الى أقرب فرع من فروع بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، فبادروا بالسرعة لشراء احتياجاتكم وفق متطلباتكم وحسب ما يتناسب مع إمكانياتكم، لذلك نقدم لكم أفضل العروض كما يلي.

عروض بنده الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية:

خلال عروض الصيف من بنده على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية تعتمد على عروض المنتجات التي تهم معظم العملاء خلال هذه الفترة، مثل مبردات المياه والأيس بوكس والعصارات الكهربائية لعمل أفضل العصائر الفرش في هذا الصيف الرهيب، كما لم تنسى ربة المنزل التي تهتم دائماً بتقديم أفضل الأصناف والطواجن الشهيه لأفراد عائلتها مهما كان الجو لذلك تقدم عروض على الخلافات الكهربائية والفرن الكهربائي أيضاً، ونقدم لكم أفضل العروض كما يلي.

موزع مياة حار وبارد دورا بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 469 ريال.

مروحة بلاك آند ديكور بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 259 ريال.

صندوق براد بعجلات للرحلات سعة 45 لتر كوسموبلاست بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 327.50 ريال.

خلاط فيليبس قوة 400 وات بسعر 239 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

فرن كهربائي أي تي سي سعة 45 لتر بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 365 ريال.

عروض الهواتف المحمولة والجوالات:

أصبح الهاتف الجوال بمسابة أسلوب حياة بالنسبة لكثير من الشباب وحتى الكبار، فدائماً ما نسعى إلى إقتناء الأحدث والأقوى من حيث الماركات والشركات المصنعة، حيث تمثل حالياً شركتي أوبو وشاومي أكبر منافسين عالميين في هذا المجال وانضمت إليهم شركة هواوي كمنافس قوي، وإليكم أفضل العروض في هذا القسم.